EXCLU – Tugdual (Koh-Lanta Fidji) aminci : Sa folle perte de poids !

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1), diffusé vendredi 20 octobre 2017, l'heure de la réunification a sonné pour les deux camps. Et, à l'issue du rendez-vous des ambassadeurs, Marguerite et Fabian se sont mis d'accord pour éliminer Tugdual. Après son départ du jeu, il se confie sur son aventure.

Avais-tu anticipé ton élimination à ce stade du jeu ?

Oui, je m'y étais préparé. C'est aussi pour ça que je suis serein, je m'étais préparé toute la journée à ce que mon nom puisse sortir pour la simple et bonne raison que, la veille, quand Denis nous explique que le lendemain c'est les ambassadeurs et que chacun allait désigner l'ambassadeur de l'équipe adverse, je me suis dit "génial !" parce que dans l'équipe des Jaunes ils étaient trois Jeunes et deux Anciens, donc je me suis dit "c'est cool, ils vont logiquement désigner soit André soit moi" et on va pouvoir s'en sortir comme ça. Mais malheureusement ils ont fait un choix différent et c'est vrai que quand j'ai vu la bouteille arriver avec le nom de Marguerite, je me suis demandé pourquoi ils avaient fait ça. On s'est retrouvé avec les ambassadeurs qui étaient deux Anciens et je me suis tout de suite dit que ça sentait mauvais pour un Jeune.

J'étais un peu frustré de partir

En veux-tu à Marguerite d'avoir avancé ton nom ?

Non, je ne peux pas lui en vouloir. Déjà, c'est impossible parce que Marguerite, je l'adore. Et surtout parce que, je pense que je le dis bien au moment de mon élimination, mais si jamais j'avais été à la place de Marguerite, je n'aurais eu aucun scrupule à éliminer quelqu'un de mon équipe. Donc voilà, il faut être en accord avec qui on est et je ne peux pas lui en vouloir, ce serait très hypocrite de ma part.

Que se passe-t-il dans ta tête au moment où tu dois quitter le camp ?

Je pense que je n'ai pas percuté tout de suite en fait. Je me souviens que Marguerite annonce que c'est moi qui suis éliminé, on discute un petit peu, j'essaie de la réconforter parce qu'elle n'était vraiment pas bien. Et puis, entre le moment où on m'annonce mon élimination et le moment où Denis vient me chercher sur le camp, il y a eu quand même un petit laps de temps. Et moi j'étais là à discuter avec tout le monde, on faisait la cuisine... Je n'avais pas pris conscience que j'allais partir. Denis arrive et là je me dis "ah oui, c'est fini". J'étais un peu frustré parce que j'aurais bien aimé aller un peu plus loin quand même. Mais très rapidement, j'ai essayé de voir le positif et je me suis dit "bon, au moins, ce soir tu vas manger".

J'avais le profil pour aller beaucoup plus loin

On ne t'a pas beaucoup vu durant l'aventure... Pourquoi ?

Je suis comme ça dans la vie, je suis extrêmement indépendant. Et c'est vrai que je ne suis pas habitué à la vie en communauté. En général, je suis un petit peu en retrait. Mais voilà, c'est comme ça, c'est moi. Je me souviens que j'avais besoin de mes petits moments pendant l'aventure, je partais tout seul chercher des trucs dans la forêt parce que j'aimais bien et j'avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même. Ce n'était pas un problème d'intégration, je m'entendais bien avec tout le monde mais c'est ma personnalité, je n'aime pas être sur le devant de la scène, je n'aime pas m'imposer.

Physiquement, penses-tu que tu aurais pu aller jusqu'où dans l'aventure ?

Honnêtement, je pense que si j'avais passé cette étape des ambassadeurs, j'avais le profil pour aller beaucoup plus loin. Parce que je sais que, physiquement, je ne suis pas le plus fort, mais pas non plus le plus nul. Je suis le juste milieu. Donc une fois que la réunification démarre, je ne suis pas une cible potentielle parce que les profils à éliminer sont souvent les gens très forts. Je me suis inscrit à Koh-Lanta parce que j'avais envie de gagner. Je me voyais aller loin. Après, vu la disposition du jeu à l'heure actuelle, c'est vrai que les Jeunes sont en mauvaise posture. Quand je pars, il reste seulement quatre jeunes sur les dix du départ, ce n'est pas beaucoup.

J'ai perdu presque 10 kilos

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp ? La faim, l'hygiène ou encore le manque des proches ?

Pour moi, vraiment, le plus difficile, c'était les temps d'attente. On a trois jours de tournage résumés en deux heures d'émission. On nous voit nous activer, faire à manger, aller chercher des trucs, aller aux conseils... Mais bon, dans la réalité, on se lève le matin, on cherche un peu de nourriture, on cuisine. Parfois, on attend le jeu, le Conseil, lorsqu'il y a jeu et Conseil. Il y a beaucoup de moments où on est assis sur la plage à ne rien faire et ça, pour moi, ça a été moralement très très dur. Au début, on est tout excité, on découvre, on se rencontre les uns les autres. Et arrive très vite un moment où il ne se passe plus rien. Je me souviens même sur l'équipe des Rouges, ça les faisait rire, parce qu'à chaque fois que quelqu'un avait une noix de coco, je leur demandais si je pouvais l'ouvrir, ça me faisait une activité.

Combien de kilos as-tu perdu ?

J'avais mangé un petit peu en avance pour prendre quelques kilos avant de partir dans le jeu pour prévoir. Moi je suis grand et fin, j'ai une morphologie qui fait que dès que je ne mange pas, je maigris. J'ai perdu quand même presque 10 kilos en vingt-trois jours. C'est beaucoup. Et lorsque je suis rentré, je suis resté quelques jours avec mes proches. Puis j'ai voyagé en Europe, je me suis retrouvé dans un cadre où je suis avec mon sac à dos, je ne mange pas toujours et ce n'est pas grave. Donc finalement, je n'ai pas beaucoup repris, j'ai dû reprendre 2 ou 3 kilos. Je suis encore assez fin par rapport à ce que je devrais être, il faudrait que je mange plus.

Récemment, un ancien candidat a évoqué de la triche lors d'anciennes saisons. Y en a-t-il eu sur Koh-Lanta Fidji ?

Ah, la triche, c'est une question qui revient souvent dans la rue. On ne dort pas à l'hôtel, on ne mange pas au restaurant. Tout est naturel, même pour faire nos besoins, on fait un trou dans le sable et on va se rincer dans l'eau. Tout est 100% vrai, je ne peux pas confirmer ces propos-là, ce n'est pas vrai.

Quels sont tes projets ?

Probablement de belles choses, du voyage. Les seules émissions pour lesquelles j'accepterai de repartir, ce serait soit une nouvelle édition de Koh-Lanta, soit Pékin Express. Pékin Express, s'ils m'appellent, je signe de suite. En plus, j'ai ma meilleure amie qui serait parfaite dans le rôle de la coéquipière. Mais faire de la télé pour faire de la télé, non.

