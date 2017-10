EXCLU – Vincent Cerutti : Retour dans DALS, prise de poids... Ses confidences !

Vincent Cerutti fera son grand retour dans Danse avec les stars (TF1) le 14 octobre prochain. Mais cette fois, ce n'est pas en tant qu'animateur qu'il fera le show. Le compagnon d'Hapsatou Sy a en effet été choisi cette année d'être candidat, une nouvelle mission qui l'angoisse quelque peu : "Ça change tout. C'est déroutant, c'est fragilisant, impressionnant. Je ne savais pas combien ça pouvait être difficile."

Vincent Cerutti ne craint malgré tout pas de se livrer lors de cette aventure qu'il partage avec la danseuse Katrina Patchett. Et pour être au meilleur de sa forme, le papa d'Abbie (1 an) s'est mis sérieusement au sport : "Je suis assez fainéant, je n'ai pas fait beaucoup de sport dans ma vie (...). Quand j'ai vu que Camille Lacourt participait à l'aventure, je me suis dit que je risquais probablement de me retrouver torse nu à ses côtés. Donc je me suis dit : 'Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille. Va à la muscu.' Donc j'y suis allé. J'ai perdu quelques kilos, j'ai arrêté de fumer depuis un an."

Le bel animateur de 36 ans n'a pas caché qu'il avait pris quelques kilos au moment de devenir père : "J'ai fait une couvade, j'ai eu un bébé. Je suis passé de 90 kilos à 98 kilos. Je suis en train d'essayer de les perdre au maximum."

Nul doute que Danse avec les stars l'aidera à atteindre son objectif. Katrina Patchett nous avait en effet confié que de nombreux people avaient perdu beaucoup de poids à cause des entraînements intensifs.

