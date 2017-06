EXCLU – Vincent (Koh-Lanta) : "Je n'ai pas eu l'impression de gagner proprement"

Qualifié pour le carré final de Koh-Lanta : Cambodge, Vincent a réussi à se hisser jusqu'aux fameux poteaux en arrivant second lors de la course d'orientation mais a malheureusement craqué face à Clémentine aux poteaux. Celle-ci lui a même préféré Frédéric pour la finale, ce qui ne l'a pas empêchée de s'incliner au moment du dépouillement des votes... Lors d'une interview exclusive à Purepeople.com, Vincent s'est confié sur son aventure.

Pensiez-vous aller si loin dans l'aventure ?

"Bien sûr, moi je n'ai jamais douté, j'ai toujours pensé que je pouvais aller aussi loin. Après, on sait que Koh-Lanta est une aventure avec de multiples rebondissements... C'est une aventure humaine, pas uniquement sportive. Je redoutais beaucoup le destin qui a failli être le mien avec une sortie en premier à la réunification. Je savais qu'il pouvait y avoir beaucoup de stratégie en place et je redoutais cela. Je suis vraiment reparti la deuxième fois [lorsqu'il est revenu dans le jeu suite à l'abandon de Manuella, NDLR] en me disant : 'Si tu ne restes qu'un jour, c'est du bonus. C'est une chance énorme qui s'offre à toi de prendre un maximum de plaisir.' J'étais libéré, je ne redoutais plus la sortie puisque je l'avais déjà vécu."

Après le geste de Clémentine vous n'avez pas hésité à lui faire savoir votre désaccord concernant son comportement... En avez vous rediscuté après ?

"Moi j'ai été très transparent avec Clémentine. Je ne cautionne pas le chantage, je lui ai dis les yeux dans les yeux. Le chantage, dans la vie ou sur Koh-Lanta, c'est un comportement que je n'ai pas envie de voir. On a eu une discussion franche et à partir de ce moment-là, c'était derrière nous. Ni l'un ni l'autre n'avons gardé de l'animosité. On s'est reparlé depuis, on était très contents de se voir lors de la finale et tout va très bien. A aucun moment j'ai jugé la personne mais j'ai jugé la joueuse."

Clémentine est une joueuse qui a d'ailleurs été très durement critiquée sur la Toile. Comprenez-vous cet acharnement ?

"Que les gens ne cautionnent pas ce qu'a fait Clémentine, qu'ils ne cautionnent pas son attitude je le comprends totalement, les gens font ce qu'ils veulent. Après, ce déferlement de haine... Moi je leur propose de prendre le sac-à-dos et de mettre les baskets et on verra ce que seront leurs comportements et leurs attitudes dans des conditions aussi compliquées ! Je n'ai pas partagé le comportement de Clémentine et je m'en suis ouvert à elle mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui est dur physiquement et mentalement. C'est très bien qu'elle assume les parties moins glorieuses de son aventure après je ne cautionne pas ce déferlement d'insultes et de bassesses sur Clémentine."

Lors de l'épreuve d'orientation vous êtes arrivé deuxième mais vous n'étiez pas fier de vous, c'est difficile à comprendre tout de même...

"Je suis un compétiteur. Je partais dans l'objectif de gagner, de trouver mon repère et pendant deux heures j'ai ratissé la forêt ! Je me suis rabattu sur le repère que m'avait montré Frédéric du coup je n'ai pas eu l'impression de gagner proprement. C'est comme si j'avais mangé dans sa gamelle. C'était une joie mesurée vu que je n'ai pas donné ma pleine mesure. Il y a une petite part de déception, j'e n'étais pas très content de la manière dont j'allais sur les poteaux."

Qu'avez-vous ressenti quand Clémentine a choisi Frédéric pour les poteaux ? Comprenez vous son argument qui était que vous étiez "trop aimé" ?

"Je m'y attendais. On en avait discuté ensemble et je savais qu'elle redoutait, si elle allait en finale contre moi, de récolter moins de votes. Je comprends totalement le fait d'avoir choisi Frédéric. J'étais déçu de ne pas aller en finale mais quand on n'y va pas parce qu'on est jugé trop populaire, la pilule passe beaucoup plus facilement. Le but ce n'était pas de gagner les 100 000 euros. Cette somme aurait juste été la cerise sur le gâteau."

Après le dernier conseil, quel a été votre plus gros plaisir : vous laver, manger, appeler vos proches ?

"On attendait avec impatience de pouvoir appeler les proches. L'après Koh-Lanta a été un énorme moment de plaisir et de partage. Ce que j'attendais le plus c'était de serrer ma campagne Marine et mon fils dans mes bras. J'ai loupé le courrier, l'appel aux familles, Marine était enceinte donc elle n'a pas pu venir pour l'épreuve de confort alors je comptais les heures jusqu'au moment où j'allais enfin pouvoir les revoir ! Sur l'île, on se disait : 'un jour de plus en moins'. Entre nous on avait un petit décompte, ça nous faisait avancer, grâce à ça on donnait tout et on se disait que nos proches allaient être fiers de nous."

Vous avez déclaré que l'émission avait changé votre façon d'être avec votre compagne et vos proches, expliquez-nous cela ?

"Koh-Lanta c'est tellement un catalyseur d'émotions que ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Le manque de ma famille c'est ce qui m'a le plus touché. J'ai pris conscience que ma famille au sens large, mes proches, mes amis, étaient un noyau dur très important et qu'il fallait en profiter le plus possible, ne pas se polluer la vie avec des détails insignifiants."



Vous avez fait de belles rencontres sur Koh-Lanta, est-que certains sont devenus des amis ?

"Je suis très lié à Sébastien et Claire. On a un peu eu le même parcours. On a passé beaucoup de temps ensemble après la réunification. On est proches et je pense qu'on se reverra dans un futur proche. J'ai également beaucoup d'affection pour Corentin et j'espère que c'est quelqu'un avec qui je garderais un contact. Mais nous sommes tous liés à vie par une aventure hors norme et je pense que dès qu'on se recroisera, on prendra beaucoup de plaisir à parler les uns avec les autres."

Prêt à repartir si une édition All Stars se préparait ?

"Je suis un compétiteur, j'ai échoué sur la dernière marche alors que mon but c'est de gagner. J'aimerais faire une saison All Stars pour me confronter aux légendes qui ont fait la renommée de Koh-Lanta. Ce serait un plaisir."

Thomas Montet