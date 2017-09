EXLCU Makao (Secret Story 11) : "Emmanuel Macron, hashtag beau gosse !"

Makao a été éliminé de Secret Story 11 jeudi 28 septembre 2017. Au lendemain de son départ de la Maison des Secrets, il s'est prêté au jeu de notre Une photo, un hashtag. Le concept ? Des photos de ses ex-camarades lui sont révélées et il doit y réagir sans langue de bois.

Celui qui a été le garde du corps d'Emmanuel et Brigitte Macron pendant la campagne présidentielle a alors découvert Tanya, la doyenne du jeu, plus jeune. Mais pas seulement, il a également réagi à une photo du couple marié formé par Kamila et Noré, un cliché sexy de Barbara, une image de Charles et Leonardo DiCaprio et enfin une photo de lui-même au côté du président de la République.

Ce grand gaillard de 2m13 et 140kg a joué le jeu et s'est livré sans tabou. Et il n'a pas manqué de dire le fond de sa pensée, comme on peut le voir sur la vidéo...

