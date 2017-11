Grégoire et le bad buzz : "Si j'avais repris Goldman..."

En août dernier, Grégoire reprenait le tube Don't Look Back in Anger du groupe Oasis, dans une gare parisienne et la séquence, filmée et diffusée sur la Toile, lui avait valu un flot de moqueries. Le chanteur, de retour dans les bacs avec le disque À écouter d'urgence, revient sur ce moment...

Dans les pages de Paris Match, Grégoire dit que son tube Toi + Moi lui colle encore à la peau et qu'il est depuis mis dans une certaine catégorie musicale. Influencé par des artistes aussi bien américains que français, le chanteur veut partager ce qu'il aime avec son public. À ses risques et périls... "Si j'avais repris Goldman, personne n'aurait rien dit. Je m'étais fait défoncer quand j'avais repris Imagine de John Lennon. Mais quand on a vendu 1 million d'albums, on ne peut pas être aimé de tout le monde", assure le chanteur de 38 ans qui aime autant "Ferré que Rihanna". Il ne répond en revanche pas sur les nombreuses critiques sur ses problèmes de voix durant sa reprise d'Oasis...

Grégoire, qui affirme connaître un trou d'air dans sa carrière, dévoile avoir été contraint, lâché par la précédente, de changer de maison de disques. Souhaitons-lui que son nouveau projet rencontre son public.