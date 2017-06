F-X Demaison, son mariage : "Terminé par un divorce avec accusé de déception"

Autour d'un thé et d'une crème brûlée, François-Xavier Demaison a répondu aux questions de Faustine Bollaert pour le magazine Femme actuelle. L'occasion de parler en toute décontraction de son métier et plus précisément de son rôle dans le film Comment j'ai rencontré mon père, avec également Isabelle Carré. Une histoire douce et tendre sur un père qui a des difficultés avec son jeune fils adoptif. L'occasion d'évoquer sa propre vie familiale, lui qui est heureux en ménage avec sa compagne Anaïs Tihay et qui est le papa d'une fille de 10 ans, Sasha, issue de sa précédente relation.

Quand on lui demande si le papa un peu paumé qu'il incarne ressemble à celui qu'il est dans la vraie vie, François-Xavier Demaison répond : "Un peu. Je n'ai pas une autorité débordante avec ma fille. Je peux lui dire : 'Tu fais ça !' Puis, quand elle commence à négocier, lui répondre finalement : 'Tu as raison, c'est une connerie.' Je respecte son point de vue. Quand cela ne concerne pas les piliers de l'éducation et sa construction personnelle, je m'en moque.'" C'est ainsi qu'il admet que sa fille choisit tout : "J'ai envie d'en faire une enfant heureuse. Seuls comptent vraiment l'altruisme, l'ouverture et la gentillesse. C'est une tarte à la crème de dire ça, ou plutôt une crème brûlée, mais cela reste pour moi des valeurs fondamentales. Tout comme l'estime de soi."

Pour lui transmettre cette estime, FXD a sa méthode : "Lui dire que ce qu'elle fait est bien." Moi je lui dis souvent 'je t'aime'. Et je lui fais beaucoup de bisous." Une complicité qu'il entretient en partageant beaucoup de moments privilégiés avec elle, malgré son emploi du temps d'artiste : "Elle m'accompagne souvent en tournée. Quand je joue le soir, je vais la chercher à 16h30 à l'école, puis je l'emmène avec moi. Elle est fan, mais très dure !" Avec sa chérie Anaïs, il envisage de faire un deuxième bébé sans trop s'avancer : "On verra. A priori, ça fonctionne." Pas de mariage en vue cependant : "Je l'ai été pendant douze ans, ça s'est terminé par un divorce avec accusé de déception... C'est la vie." À la question "êtes-vous fidèle ?", François-Xavier Demaison répond avec franchise : "Oui, j'ai fini par le devenir."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Femme actuelle du 6 juin

Comment j'ai rencontré mon père, en salles le 7 juin