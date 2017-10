Fabian (Koh-Lanta Fdji) maltraité bébé : "Mes os s'étaient déformés"

Fabian le candidat au visage tatoué dans Koh-Lanta Fidji, a bouleversé les téléspectateurs en racontant son enfance pour le moins chaotique. L'homme de 47 ans, né en Uruguay, avait expliqué que sa mère l'avait abandonné chez une grand-mère qui l'a maltraité. Il en dit plus aujourd'hui au magazine Public.

"Je ne sais pour quelle raison, haine des enfants ou démence, plutôt que de me tuer, ma grand-mère m'a abandonné dans un poulailler. J'avais 3 mois. Un voisin m'a entendu gémir et a décidé de m'aider. Pendant des mois, ils m'a apporté des biberons de lait, des purées, il m'a confectionné un lit, bref il m'a sauvé", explique-t-il d'entrée.

La question qui vient immédiatement en tête est pourquoi ce voisin n'a pas prévenu les autorités. Selon Fabian, la réponse est évidente : "Parce que ça se passait en Uruguay dans les années 1970. C'était une dictature militaire. A l'époque, si vous sortiez du rang, la police vous embarquait, déchirait vos papiers et on ne vous retrouvait jamais."

Comme le Suisse l'a précisé dans un récent épisode de Koh-Lanta, s'il s'en est sorti c'est grâce à un incendie qui s'est déclaré lorsqu'il avait 2 ans : "Le poulailler a pris feu, les pompiers m'ont trouvé. Ensuite, j'ai été adopté."

Fabian a gardé pendant longtemps des séquelles de cette enfance. À 6 ans il ne marchait pas encore très bien et ne parlait pas. Ses os s'étaient déformés à cause du manque d'activité et il a dû prendre beaucoup de calcium et de fluor pour "réparer" son corps meurtri. Un témoignage bouleversant.