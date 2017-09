Fabian (Koh-Lanta Fidji) : Bientôt un livre sur sa bouleversante histoire !

La vie de Fabian de Koh-Lanta Fidji (TF1) n'a pas toujours été rose.

Comme l'aventurier l'a expliqué dans son portrait et à MYTF1, sa grand-mère, à qui sa mère l'avait confié mais qui ne supportait pas les enfants, l'a déposé dans un poulailler dès sa naissance. Ce n'est que grâce à un voisin qu'il a réussi à survivre durant deux ans.

Le poulailler a fini par prendre feu. Un mal pour un bien, car le Rouge s'est fait adopter par une Uruguayenne d'origine suisse. Une bénédiction qui a permis à Fabian de se construire : "On a fui le régime, on est passé au Brésil, puis on a fini en Suisse. Jusqu'à 6 ans, j'étais bloqué mais maman a tout fait pour moi, j'ai vu les meilleurs médecins. Et entre 6 et 12 ans, j'ai tout appris, quatre langues, plus des notions d'anglais. Je suis devenu une vraie éponge."

Depuis, le papa de Kyo (8 ans) et Elvis (3 ans) n'a pas souhaité rencontrer sa mère biologique. Mais il a fait connaissance avec la plupart de ses frères et soeurs (il en a sept) restés en Uruguay.

Une histoire bouleversante dont il donnera tous les détails dans un livre autobiographique comme le révèlent nos confrères de Télé Star. Fabian expliquera peut-être également pourquoi il s'est fait tatouer une partie du visage. "C'est un symbole de mon passage de l'enfance à l'âge adulte", a-t-il simplement confié.