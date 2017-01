Fabien Onteniente : Le réalisateur de "Camping" grand-père pour la 3e fois

Fabien Onteniente n'est pas du genre à chômer. A l'origine de la trilogie à succès Camping, mais aussi de Turf (2013) ou Disco (2008), le célèbre réalisateur français de 58 ans multiplie les nouveaux projets, sans pour autant mettre sa vie de famille de côté.

Parti à sa rencontre dans son bureau de production des studios de Boulogne-Billancourt, VSD évoque ses tournages à venir, mais aussi sa vie privée. Fabien Onteniente est un homme comblé. Le cinéaste révèle dans l'édition de ce jeudi 12 janvier avoir récemment agrandi son clan et endossé pour la troisième fois le rôle de grand-père. "Jamais je n'ai eu envie de profiter autant de ma famille, confesse-t-il. "Mon fils Enzo, 26 ans, vient de me faire grand-père pour la troisième fois avec un petit Malik", annonce-t-il.

A la tête d'une famille métissée, Fabien Onteniente n'hésite pas à la comparer à Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, la comédie avec Christian Clavier et Chantal Lauby sortie en 2014 et qui a cartonné au box-office. "L'un de mes frères a épousé une Chinoise à Canton. Ma soeur est mariée à un Colombien. Lorsque l'on se retrouve à Noël, je vous jure, c'est l'Unesco", lâche-t-il avec légèreté.

Si le réalisateur a décidé de changer moralement, en se consacrant plus aux siens, il s'est également métamorphosé physiquement. Fabien Onteniente a fait appel aux services d'une diététicienne "qui lui compose des menus sur mesure au quotidien". Résultat, 12 kilos de perdus.

Les premiers pas de Jérémy Frérot au cinéma

Bien qu'allégé, Fabien Onteniente n'en demeure pas moins une bête de travail à l'emploi du temps surchargé. Le cinéaste planche actuellement sur 100 % bio, une comédie dont il finit d'écrire le scénario et qui réunira Christian Clavier et Josiane Balasko. On apprend qu'un certain Jérémy Frérot - petit ami de Laure Manaudou et membre du groupe Fréro Delavega en cours de séparation - devrait y faire ses premiers pas au cinéma. "Il a accepté de camper Mikael, l'un des enfants du couple Clavier-Balasko", révèle le metteur en scène à VSD.

Des retrouvailles avec Franck Dubosc (Patrick Chirac dans la saga Camping) sont également prévues "plus tard" avec une autre comédie baptisée All Inclusive avec pour décor un camp de vacances.

Mais la plus belle surprise de ce début 2017 reste sans nul doute la possible réalisation d'Astérix en Corse. Fabien Onteniente figure parmi les réalisateurs en lice pour diriger l'adaptation du vingtième album dessiné par René Goscinny et Albert Uderzo. "Rien n'est encore décidé formellement. Je voudrais faire un bel Astérix. Il est prévu qu'on se revoit bientôt avec les producteurs", indique le réalisateur.

Et pour tous les fans de Camping et des Tuche, bonne nouvelle "Fabien Onteniente pourrait diriger une comédie dans laquelle Patrick Chirac croiserait un certain Jeff Tuche", avance VSD. Un duo qui promet !

L'intégralité de l'interview de Fabien Onteniente est à retrouver dans VSD en kiosques le 12 janvier 2017.