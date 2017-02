Fabien Rossolini, voix du Tour de France, est mort à 34 ans : un choc total...

Il était l'avenir de l'adrénaline du Tour de France, mais il a bouclé la boucle bien trop tôt : Fabien Rossolini, speaker de l'épreuve et de maints autres grands événements sportifs, est mort dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 février 2017. Il venait d'avoir 34 ans et était papa d'un petit garçon.

Les quotidiens du Sud de la France et divers médias dédiés à l'actualité du cyclisme en particulier, très choqués, ont signalé la disparition de cette figure appréciée du monde du vélo et du sport en général avec à la fois beaucoup de pudeur et d'effusion. A l'unisson, ils se rappellent comment ce "faiseur d'ambiance" d'un naturel pourtant timide, "qui devait forcer sa nature pour se mettre en avant" ainsi que le souligne Var Matin dans un un très émouvant hommage, se réjouissait de faire un "#jobderêve", hashtag systématique de ses publications sur Facebook. Féru de tous les sports et "aussi à l'aise avec un micro qu'une boule de pétanque, il était la voix du sport dans le Var (...) : handball, football, rugby, pétanque, hippisme et surtout cyclisme, sa grande passion...", souligne encore le journal azuréen. "Speaker passionné par son métier, au coeur du sport!", peut-on par ailleurs encore lire en statut de son compte Instagram.

Du rêve au cauchemar...

Si la famille de Fabien a choisi de taire les circonstances douloureuses de son décès en cette nuit de la Saint-Valentin, on comprend tristement qu'il a délibérément mis fin à ses jours : "Fabien Rossolini a fait le choix de s'en aller et nous devons le respecter (...) et nous tairons les circonstances", a ainsi écrit Cyclismactu. Le site spécialisé a contacté Daniel Mangeas, la voix mythique de Tour de France, qui avait été son mentor sur les routes de la Grande Boucle et qui devait le retrouver pour animer le Tour de La Provence du 21 au 23 février : "Fabien, c'était le gamin qui est arrivé avec moi il y a plus de dix ans sur le Tour Méditerranéen. C'était aussi mon binôme, c'était mon confident sur le Tour de France depuis 2007 où il m'a accompagné jusqu'en 2014. Là, je suis triste et je ne sais quoi dire à part que je pense à tous ses proches et toute sa famille", a-t-il réagi, abasourdi.

Mais c'est en réalité de toute la France qu'ont afflué des témoignages de sympathie et de chagrin à l'annonce de la funeste nouvelle : "il était très connu à Cabourg (Calvados) et notamment auprès de celles et ceux qui fréquentaient l'hippodrome en août", signale le quotidien Le Pays d'Auge, se remémorant comment Fabien Rossolini savait "chauffer" le public lors des Estivales dans la cité normande ; "il laisse un excellent souvenir auprès des coureurs, dirigeants et aussi du public, il savait animer et raconter la course", témoigne la "famille du vélo des Hauts de Seine", où il anima les courses élites nationales ; même affliction du côté des Ardennes aussi, où il animait depuis une dizaine d'années le Circuit des Ardennes... De l'hippodrome de Vincennes au Paris-Nice, c'est toute une famille de sport qui a perdu l'un de ses membres. Ce week-end, le Tour du Haut-Var porte d'ailleurs le deuil de son speaker officiel : licencié à l'OCCV Draguignan et habitant de Hyères, Fabien Rossolini devait officier...

"Un "job de rêve" comme il se plaisait à le répéter. Et nous, on le croyait...", déplore Var Matin. Comment aurait-on pu croire le contraire, alors qu'il publiait une photo pleine d'enthousiasme sur sa page Facebook encore trois jours avant sa mort ? Hélas, son "#jobderêve" n'était pas assez...

Les obsèques de Fabien Rossolini auront lieu lundi 20 février à Cuers (Var). Purepeople adresse ses plus sincères condoléances à tout son entourage et tient à s'associer respectueusement à son chagrin.