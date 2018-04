Fabienne Carat adolescente : La star de Plus belle la vie dévoile un "dossier"

Fabienne Carat (38 ans) a dévoilé une photo "dossier".

Lundi 9 avril 2018, la comédienne qui incarne le personnage de Samia dans Plus belle la vie (France 3) depuis douze ans a en effet décidé de proposer un petit jeu à ses abonnés sur Instagram. En légende d'un cliché la représentant toute mignonne, adolescente, avec un jean taille haute et un chemisier bleu et blanc noué pour laisser apparaître son nombril, Fabienne Carat a commenté avec malice : "Devinez quel âge j'avais sur cette photo !"

Bien entendu, les admirateurs de la comédienne ont été ravis de pouvoir jouer avec leur idole. "Je dirais 15-16 ans !", "Quelle beauté... Je dirais 18 ans", "Je dirais 16, 17 ans, allez, donnez-nous la réponse Fabienne !", "Tu étais trop mimi, je dirais 17 ans", "En tout cas, vous étiez déjà jolie !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Nombreux sont donc ceux à l'avoir vieillie puisque Fabienne n'avait que 14 ans sur ce cliché !

La dernière fois que Fabienne Carat s'autorisait à dévoiler une archive personnelle, c'était le 31 janvier dernier pour s'adresser à sa maman. En légende d'un cliché la représentant toute mignonne à l'âge de 2 ans dans les bras de sa mère, Fabienne Carat avait commenté : "Happy birthday maman #mum #complicité #admiration #36yearsago #mamèrecehéros #wonderwoman #love #instapicture #toutestdanslaphoto. Merci d'être toi !"