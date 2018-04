Fabienne Carat divine en bikini : Sa silhouette zéro défaut fait l'unanimité !

Debout sur le sable blanc et fin, la mer des Caraïbes en fond, celle qui interprète Samia dans Plus belle la vie se tient debout en bikini noir à rayures rouges et roses. Lunettes de soleil vissées sur le nez, cheveux au vent et pose de star, la jeune femme affiche une peau parfaitement dorée et une silhouette zéro défaut !

En commentaires, les internautes sont nombreux à avoir été séduits. "Quelle jolie sirène !", "Tu es divine", "Vraiment magnifique, rien à dire", "Quelle beauté, tu es sublime ma Fabienne", "Je crois que je suis en train de tomber amoureux...", "Un véritable rayon de soleil !", "J'adore la photo ! Tu as un corps de rêve, je veux bien ton secret", peut-on ainsi lire.