Fabienne Carat émue aux larmes en évoquant la mort de son grand-père...

Lundi 27 mars, Fabienne Carat a fait une révélation très intime lors d'une interview accordée à nos confrères de Téléstar.fr. Face au médium Bruno, la comédienne de 37 ans a dévoilé qu'elle n'avait pas pu dire au revoir à son grand-père à l'hôpital avant son décès...

C'est quelque peu troublée que Fabienne Carat s'est effectivement exprimée alors que le médium évoquait des pans méconnus de sa petite enfance : "Mon grand-père est mort d'une leucémie en trois semaines..." Et de poursuivre sans pouvoir retenir ses larmes : "Oui, je n'ai pas vu le voir à la fin parce qu'en fait, à l'hôpital quand il est mort, on était enfants... On a vu sa chambre au bout du couloir, on le voyait mais on n'a pas eu le droit d'y aller. C'est vrai que pour moi, ça a été dur parce qu'il était juste là et que je ne pouvais pas y aller."

C'est à ce moment-là que Bruno le médium a tenu à dire à la comédienne révélée par Plus belle la vie (France 3) que son grand-père avait été près d'elle après son départ... Notamment quand la jeune fille est allée vivre pendant un mois chez sa grand-mère pour que celle-ci ne se sente pas seule. "Il était là !", a assuré Bruno.

Enfin, Fabienne Carat a profité de l'occasion pour adresser un message à son grand-père. "En tout cas, il faut qu'il sache que maman a rêvé de lui et ça l'a apaisée. Elle sent son aide, il faut qu'il sache qu'elle sent son soutien et sa force... et que ça va, tout le monde est en paix", a-t-elle lancé avec émotion.