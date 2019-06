Fabienne Carat fait du breakdance en minishort, face à Laury Thilleman

Dimanche 23 juin 2019, sur la place de la Concorde à Paris et partout en France, on célébrait l'arrivée tant attendue des Jeux olympiques de 2024. Pour l'occasion, et malgré la chaleur, trente fédérations et plus de cent cinquante athlètes avaient organisé des ateliers où chacun pouvait essayer des sports olympiques. Pour l'occasion, plusieurs personnalités médiatiques, politiques et évidemment sportives avaient fait le déplacement. À commencer par Fabienne Carat. À 39 ans, la pétillante actrice de Plus belle la vie s'est essayée au breakdance, discipline qui fera son entrée aux Jeux de 2024.

La mordue de sports et Miss France 2011 Laury Thilleman a fait ses preuves sur le terrain de volley-ball et a même essayé un handisport : le football pour malvoyants, avec des lunettes opaques. Une discipline qu'elle a pratiquée avec le champion de saut à la perche Renaud Lavillenie. Samuel Étienne s'est lancé dans une partie haletante de tennis de table. Linda Hardy et son fils, Yannick Agèl, Jérôme Fernandez, Anaïs Baydemir, Muriel Hurtis, Sami El Gueddari, Nantenin Keïta, Mathilde Draeger, Tallya Brillaux, Denis Gargaud, Nantenin Keïta, Mathilde Draeger, Tony Estanguet, Jean-Philippe Gatien et Jacques Secrétin étaient également de la partie.

"Je veux que la journée olympique soit aussi la fête de Paris", s'est réjouie Anne Hidalgo, qui a porté la candidature de la ville de Paris pour l'organisation des JO de 2024. "On a envie que tous les Français puissent vivre les Jeux de façon intensive", a expliqué le champion du canoë monoplace Tony Estanguet au Parisien. Une jolie fête du sport !