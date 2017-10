Fabienne Carat fait le show face à Lola Marois et Dounia Coesens !

En plus d'incarner Samia dans Plus belle la vie (France 3), Fabienne Carat se produit sur scène. La comédienne joue ainsi son spectacle, intitulé L'amour est dans le prêt ?, et dans lequel elle évoque, seule sur scène, le quotidien d'une femme.

Entre anecdotes amusantes et vie de couple, Fabienne Carat se confie sur l'amour à deux allant du mariage à l'acquisition d'un appartement, et tout ce que cela implique : le banquier, les travaux, le notaire, les contrats et même un prêt. Et pour cette nouvelle aventure sur scène, Fabienne Carat peut compter sur le soutien de certains de ses camarades du petit écran. En effet, plusieurs des comédiens à qui elle donne la réplique dans la série sont venus assister au spectacle.

Parmi eux, Dounia Coesens, qui a campé le rôle de Johanna Marci, David Baiot, qui joue Djawad, l'amant de Samia, et Marwan Berreni, qui incarne Abdel Fedala, ont tous les trois découvert leur amie et collègue dans L'amour est dans le prêt ? Et ils ne sont pas les seuls : Patrice Maktav – Michaël Malkavian dans Plus belle la vie –, Éléonore Sarrazin – qui joue Sabrina –, Athena Zelcovich – qui interprète Jenny –, Lola Marois – qui incarne Ariane, très proche de Boher –, Tassadit Mandit alias Ouarda Nassri, Vanessa Valence – Claire Mougin dans la série – et Lara Menini – qui campe le rôle d'Eugénie Grangé – ont également fait le déplacement. Entourée de ses amis de Plus belle la vie, l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) apparaît souriante et heureuse sur les photos.

Fabienne Carat foule les planches du théâtre du Gymnase, à Paris, tous les vendredis, samedis et dimanches dès le 3 novembre 2017.