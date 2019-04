Fabienne Carat joliment décolletée pour une avant-première avec Énora Malagré

Pantalon noir, chemise sans manche rouge et décolletée, Fabienne Carat a fait son effet lors de l'avant-première des Crevettes pailletées organisée le 16 avril 2019 au Grand Rex, à Paris. Celle qui incarne le personnage de Samia dans Plus belle la vie a retrouvé une autre actrice de la série à succès de France 3, Johanna Bros. Les deux actrices ont posé côte à côte lors du photocall.

Fabienne Carat et Johanna Bros n'étaient pas les seules personnalités à participer à cette belle soirée de cinéma. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) Énora Malagré a également fait le déplacement jusqu'au Grand Rex. La pétillante blonde de 38 ans avait opté pour un look casual composé d'un jean boyfriend, d'une paire de baskets et d'un manteau noir.

L'équipe des Crevettes pailletées a également pu compter sur la présence d'Antoine de Caunes, de l'humoriste et ventriloque Jeff Panacloc, venu sans son acolyte Jean-Marc, de la sublime ancienne Miss France Laury Thilleman, non accompagnée de son chéri Juan Arbelaez, mais aussi de Nadège Beausson-Diagne en beauté avec des tresses violettes, et d'Isabelle Vitari (Nos chers voisins).

Les Crevettes pailletées s'intéresse à une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition, que Mathias Le Goff (Nicolas Gob), vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner après des propos homophobes. Cette association explosive va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.