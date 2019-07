Fabienne Carat mariée à Xavier : ce qu'elle a vécu violemment

Fabienne Carat reste souvent très discrète sur sa vie privée. Mais, à l'occasion d'une interview pour Midi libre, l'actrice de Plus belle la vie a accepté d'en dire un peu plus sur sa vision du mariage.

Rappelons tout d'abord que depuis 2005, la belle brune de 39 ans partage sa vie avec un certain Xavier. Le couple s'était rencontré chez des amis et cela a été le coup de foudre. "On a vécu une évidence, un peu comme lorsqu'on reconnaît une âme soeur, il y a eu les fiançailles et le mariage dans la foulée. Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on a très vite appris à aimer les défauts de l'autre, et ça c'est fondamental", a expliqué Fabienne Carat à nos confrères de Gala, en 2012. Un an plus tard, les tourtereaux se sont mariés pour le meilleur, mais aussi pour le pire.

Comme dans tous les couples, cela n'a en effet pas toujours été rose pour Fabienne Carat. Après avoir confié à Midi libre qu'elle s'était basée sur des expériences de vie pour son spectacle L'amour est dans le prêt - qu'elle joue actuellement au festival d'Avignon -, elle a déclaré : "Quand on décide de se marier, on a des rêves plein la tête. Mais une fois qu'on découvre tout ce qu'il y a derrière, comme ce notaire qui nous ramène à la réalité avec des sujets très crus comme l'argent, la mort, les assurances, la séparation, etc. Ce sont des choses qu'on peut vivre violemment."

Fort heureusement, Fabienne Carat a réussi à faire la part des choses et à relativiser. C'est donc toujours le grand amour avec Xavier : "Il faut passer par ces choses-là, qui restent chouettes, mais c'est quand même l'envers du décor. (...) Il faut toujours prendre les galères de la vie comme des cadeaux, des opportunités."

Pour rappel, Xavier est cadre dans la finance. Il a épousé l'interprète de Samia dans Plus belle la vie en 2013. La cérémonie s'est déroulée à l'église Saint-Augustin, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Les tourtereaux n'ont pas d'enfants. Début juin, Fabienne Carat confiait à Télé Star qu'elle ne voulait "pas d'enfant à tout prix". Mais elle ne ferme pas la porte à l'arrivée d'un bébé dans sa vie. "Ce n'est pas que je ne veux pas avoir d'enfant, c'est juste que je laisse la nature faire les choses. Oui, plus tard, j'aurai un enfant." La comédienne n'exclu pas l'idée d'adopter un enfant : "Je sais que je n'ai plus 20 ans, alors peut-être que j'adopterai. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'entier : je pense que si j'avais un enfant, j'arrêterais de tourner."