Fabienne Carat : Plus belle la vie avec le PSG !

Fabienne Carat a fait quelques infidélités à ses amis Marseillais. En effet, celle qui incarne Samia dans Plus belle la vie (France 3) a endossé... un maillot du PSG ! On rassure les fans de l'OM, elle avait une bonne raison.

Fabienne Carat était invitée à s'entraîner avec des joueuses du PSG à l'occasion d'un tournage de l'émission Happy Sports, sur beIN Sport. Aussi s'est-elle rendue au centre d'entraînement situé à Louveciennes, le 9 novembre dernier, afin de chausser ses crampons et enfiler sa tenue de footballeuse floquée Carat. Une tenue qui lui allait d'ailleurs divinement bien.

L'actrice de 38 ans a eu la chance de jouer aux côtés de la gardienne Katarzyna Kiedrzynek, de la défenseure Eve Périsset, et des milieux de terrain Grace Geyoro et Shirley Cruz. Un moment qu'elle a semble-t-il beaucoup apprécié. C'est avec le sourire qu'elle s'est prêtée à l'échauffement, avant de tâter le ballon et le poste de gardienne. Le champion du monde de ju-jitsu combat Vincent Parisi, qui est également chroniqueurs et consultant sportif sur beiN Sports TV dans l'émission Happy Sports, était également aux premières loges pour découvrir ses premiers (?) pas de footballeuse.

"Pas de gants ni de kimono je me retrouve sur un terrain de foot Merci @parisivincent pour cette surprise @beinsports_FR @PSG_Feminines L'honneur aux femmes, l'esprit d'équipe, la solidarité sont des valeurs essentielles et encore plus en ce jour #13novembre2015 #memories", a tweeté Fabienne Carat à la fin du tournage. L'émission sera diffusée mercredi 15 novembre, à 18h.