Fabienne Carat (Plus belle la vie), divine en bikini pour ses 38 ans !

Ce 24 août 2018, Fabienne Carat a envoyé une très jolie carte postale à ses abonnés sur Instagram.

Sur celle-ci, publiée le jour de ses 38 ans, la comédienne qui incarne Samia dans Plus belle la vie (France 3) prend la pose allongée au bord d'une piscine, sublime dans son bikini noir épousant parfaitement ses jolies formes. "Aujourd'hui je me repose... 9 ans que je fête mes 30 ans #24août #trentenaire #merciàtous", a indiqué une Fabienne Carat bronzée en légende du cliché sexy et estival.

Bien entendu, les internautes ont été nombreux à se manifester, que ce soit pour souhaiter un joyeux anniversaire à la belle ou pour flatter sa plastique de rêve. "Vous êtes magnifique, joyeux anniversaire", "Vous êtes trop belle Fabienne", "Bon anniversaire Fabienne, '30 ans', ça se fête !", "Une sirène, une vraie reine de beauté !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Trois jours plus tôt, Fabienne Carat faisait déjà sensation en publiant une vidéo d'elle en bikini tandis qu'elle sortait d'une piscine... Une vidéo publiée avec un effet ralenti qui n'a fait qu'ajouter du sexy au sexy. Chaleur !

Nous souhaitons également un très joyeux anniversaire à Fabienne Carat !