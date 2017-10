Fabienne Carat sans maquillage : Elle bluffe les internautes

Après Karine Ferri hier, c'est Fabienne Carat qui ose se montrer au naturel. La célèbre Samia de Plus belle la vie n'a en effet pas eu peur de se montrer sans aucun artifice sur Instagram.

La comédienne a participé à une séance photos "nomakeup" comme elle l'a écrit et le résultat est sublime. Teint lumineux, absence de cernes et de rides... à 38 ans, Fabienne Carat affiche sa beauté sans complexe et elle a bien raison. La série qui comprend quatre portraits d'elle a été saluée par les followers de la star.