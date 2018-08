Fabienne Carat : Sexy en bikini, elle ose la vidéo au ralenti

Fabienne Carat continue de s'attirer les faveurs des internautes en se dévoilant plus sexy que jamais sur les réseaux sociaux.

Toujours en vacances, la comédienne de 38 ans s'est immortalisée ce mardi 21 août 2018 sur Instagram en maillot de bain, en train de profiter de sa piscine. Elle a offert à ses abonnés un défilé mémorable au ralenti de sa sortie de l'eau. "Quel kiff de se rafraîchir !!! Oui je suis en mode #flash pendant les vacances #jefaistoutauralenti Vous n'avez pas trop chaud ? Bonnes vacances à ceux qui le sont encore et bonne reprise aux autres", inscrit-elle en légende.

D'habitude assez pudique sur la Toile, Fabienne Carat a fait l'unanimité en donnant un sacré coup de chaud à ses abonnés, qui ont largement commenté sa publication, en quelques minutes seulement : "Une bombasse", "Mais carrément grave sexy!!", "Quel beauté ...Tu es juste parfaite !!!", "Évidemment qu'on a chaud quand on voit ça"... Cette nouvelle publication survient quelques semaines après qu'elle a déjà déchaîné les passions en dévoilant sa silhouette de rêve en bikini. Décidément, l'été lui va bien !

La belle brune a bien raison d'apprécier les derniers instants de l'été. Dans quelques jours, elle reprendra le chemin des tournages de la fiction Plus belle la vie (France 3) et y retrouvera notamment son collègue Stéphane Hénon. Ensemble, ils interprètent à l'écran le couple divorcé Samia et Boher. Dans les derniers épisodes, leurs personnages opéraient pourtant un sérieux rapprochement au point de raviver la flamme...