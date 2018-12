Fabienne Carat : Tout en décolleté et transparence face à Stéphane Plaza

Le 8 décembre dernier, de nombreuses personnalités télé se sont retrouvées pour une remise de prix particulière. Au cinéma Chaplin St Lambert s'est tenu le 7e festival Cours Charlie, Courts !

Fabienne Carat, Linda Hardy, Stéphane Plaza et Sandrine Quétier étaient présents puisqu'ils étaient membre du jury de cet événement. Le Prix du Soulier d'or (meilleure actrice) a été décerné à Madeleine Baudot et le Prix de "la Bobine d'or" (prix du public) a récompensé juste "Pile Poil" écrit par Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller.

Très heureux d'être entouré de si jolies femmes, Stéphane Plaza a pris la pose avec les trois brunes à qui il a offert, comme à chaque membre du jury, sa BD L'amour est dans le prêt. Titre qui est également le nom du spectacle humoristique de Fabienne Carat. La star de Plus belle la vie a d'ailleurs fait une apparition très remarquée tout en décolleté et transparence.