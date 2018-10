Fabienne Carat très demandée : Va-t-elle tourner la page "Plus belle la vie" ?

Mercredi 17 octobre 2018, Fabienne Carat était l'invitée deCyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. À cette occasion, la comédienne de 39 ans a mis les points sur les "i" concernant sa participation à la série Plus belle la vie (France 3).

Qu'on se le dise, celle qui incarne Samia Nassri depuis juillet 2005 n'est pas prête à céder sa place... contrairement à ce que certaines rumeurs peuvent laisser entendre. "Ça fait treize ans et demi que je suis dans Plus belle la vie ! On ne voit pas le temps passer vu qu'on n'y est pas tout le temps. (...) On m'a posé la question 'Qu'est-ce qui ferait que je partirais ?' et j'ai dit 'Si je m'ennuie dans les intrigues ou s'il y a un gros projet qui arrive et qu'au niveau du planning ça fonctionne pas', c'est tout ce que j'ai répondu ! Après tant que ça fonctionne, que ça me plaît et que je m'éclate, je continue !", a expliqué Fabienne Carat à l'animateur.

Côté actualité, les admirateurs de Fabienne Carat pourront retrouver prochainement la comédienne dans la série Commissaire Magellan sur France 3. Pour l'occasion (le 32e épisode de la franchise), la jolie brune a rejoint le comédien Jacques Spiesser à Lille et l'intrigue de ce téléfilm se déroulera dans l'univers du zoo.

Pour finir, son one-woman show L'amour est dans le prêt sera aussi présenté les 7 et 8 novembre à Saint-Galmier (Loire), le 14 novembre à Blois et le 17 novembre à Rouen. Des rendez-vous à ne pas manquer !

