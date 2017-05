Fabienne Égal (Tournez manège) en deuil : Sa maman est morte

C'est une bien triste nouvelle que nous apprenons ce mardi 30 mai 2017.

Fabienne Égal, ancienne speakerine et animatrice de télévision (Tournez manège, Les Pieds au mur, La Une chez vous, Doublé gagnant et Jeux sans frontières...) vient de perdre sa maman.

Cette disparition est survenue samedi 27 mai, Catherine Égal, veuve de Georges Égal, était âgée de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 31 mai en l'église Notre-Dame-d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris et l'inhumation se fera dans la foulée au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine. "Florence, Marion, Fabienne et Roderick Égal, ses enfants, Julien, Vincent, Cédric, Landia, Auriane, Woody et Xander, ses petits-enfants, Henri-Claude Sonolet, son frère, ont la tristesse de vous faire part du décès de Catherine Égal", apprend-on aujourd'hui dans les pages du Figaro.

Toutes nos pensées vont évidemment vers Fabienne Égal et sa famille...