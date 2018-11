Fabio Fognini : Le tennisman montre ses muscles pour Armani, avec sa femme

Fabio Fognini donne souvent du fil à retordre à ses adversaires. Le tennisman italien de 31 ans est un homme tout autre au contact de sa femme, la ravissante Flavia Pennetta, seule Italienne à avoir remporté l'US Open (en 2015) et qui a abandonné les courts la même année.

Le couple a été choisi par une grande maison italienne pour endosser le rôle d'ambassadeur : Emporio Armani. Le grand groupe de mode a dévoilé ses deux nouvelles campagnes publicitaires concernant les lignes EA7 Emporio Armani (la gamme sport que portera Fabio Fognini sur les courts dès le 7 janvier 2019) et Emporio Armani Underwear (la gamme sous-vêtements).

Les tenues techniques comprennent des T-shirts et des shorts fonctionnels – une en vert et gris et l'autre en motifs graphiques gris ; un polo de tennis supplémentaire et des shorts en bleu complètent le vestiaire. Les tenues ont été pensées de manière à accompagner les performances sportives. La technologie VENTUS, avec son système innovant régulant la température du corps et ses finitions résistantes à l'abrasion, répond aux attentes des joueurs de tennis, jouant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les silhouettes sont inspirées par la collection estivale EA7 et sont complétées par des serre-poignets, des visières, des chaussettes et des sweats à capuche en coton French Terry.

S'agissant de la ligne Underwear, Fabio Fognini et Flavia Pennetta ont été photographiés sur un fond blanc neutre afin de mettre en valeur leur physique et leur dynamisme athlétique. Le couple, marié depuis juin 2016, a accueilli son premier enfant en 2017, un petit garçon prénommé Federico.