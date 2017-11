Fabrice (Les 12 Coups de midi) éliminé : "J'étais tout le temps dans le rouge"

Événement dans Les 12 Coups de midi (TF1), ce mercredi 22 novembre 2017. Fabrice, qui avait 33 participations au compteur, a été éliminé de la compétition.

Provoqué en duel par Angélique, l'une des candidates du jour, le gendarme alsacien n'a su répondre à la question "Où fut fonder le mouvement Amish ?" Il est ainsi reparti avec 140 721 euros de gains et de cadeaux, et se classe 22e plus grand champion de l'émission. Un cadeau inespéré pour le candidat veuf : "Je n'ai pas paniqué, parce que j'ai gagné plus que ce que j'espérais. Bien sûr, il y avait une petite déception parce que je suis un compétiteur. Mais cette dame qui m'a éliminé m'a beaucoup touché. Je suis content pour elle."

Fabrice a ensuite admis qu'au début de l'aventure, il était "très tendu", n'ayant pas l'habitude des caméras. Mais plus les émissions passaient, plus il était détendu et souhaitait aller le plus loin possible. "Je me suis donné des objectifs au fur et à mesure. Le premier était de devenir Maître de midi. Après, je voulais décrocher l'Étoile mystérieuse, puis, être présent pour l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann, et celui de ma fille Lucie, âgée de 13 ans. Le dernier objectif que j'ai réalisé, c'était de la faire venir sur le plateau", a-t-il confié.

Il a ensuite révélé avoir traversé une mauvaise passe durant le tournage : "Il y a eu des moments où j'étais très fatigué. Autour de la 20e émission, j'ai eu une semaine très difficile. J'étais à côté de mes pompes et quasiment tout le temps dans le rouge. Mais au moment de mon élimination, je me sentais bien et capable d'aller plus loin."

Et d'admettre qu'avec ses gains, il offrira un voyage à sa fille à Londres, qu'il changera de voiture et qu'il mettra de l'argent de côté pour assurer l'avenir de sa princesse : "L'avantage de cette somme, c'est qu'elle ne fait pas tourner la tête, mais qu'elle est suffisante pour nous faciliter le quotidien."