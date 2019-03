Fabrice Luchini chamboulé par Naomi Campbell : "C'est bouleversant"

Lundi 4 mars 2019, Fabrice Luchini était l'un des invités d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous sur France 5. Alors qu'il avait terminé la promotion de son dernier film Le Mystère Henri Pick, le formidable acteur de 67 ans a pu croiser la route du top Naomi Campbell... et n'a pas caché sa joie, quitte à apparaître comme un fan totalement chamboulé.

A l'annonce de son arrivée en plateau, Fabrice Luchini s'est levé d'un coup pour saluer la nouvelle venue et l'aider à s'installer. "Elle arrive par où ? Là ? C'est énorme ! Là, je deviens régional, complètement ! Je ne sais même pas qui je suis. Je la mets où ? Là, à ma place ? Moi, je suis complètement éjecté...", a-t-il lancé comme s'il s'emmêlait les pinceaux. Et de lancer, toujours fébrile en fixant la star de 48 ans : "Tu sais pour nous c'est bouleversant de vous avoir. Elle ne sait pas du tout qui je suis, elle pense que je suis un vague chroniqueur."

Anne-Elisabeth Lemoine a donc présenté Fabrice Luchini comme l'un des "plus grands acteurs français" et ce dernier a rebondi : "Mais c'est incroyable. Je sais que face à vous, je suis un pathétique régional... Qui peut lui traduire ? Je ne suis que régional. Un peu de succès au Canada, très peu, et un peu en Italie. Mais vous... Elle rit ! Elle est géniale ! C'est énorme comme rencontre." Un moment sympathique... et un peu gênant tant l'acteur français ne quittait pas le top des yeux.

Egalement interrogé par Le Figaro à l'occasion de son marathon promotionnel pour Le Mystère Henri Pick, Fabrice Luchini a accepté de parler d'argent avec sa verve légendaire. Il a confié, plein d'humour : "Vous savez, à côté d'un Bolloré, ma fortune est dérisoire. J'ai, disons, la situation d'un gynécologue niçois. Vu de là où je viens, c'est un miracle (...) Et en même temps, je suis pour l'impôt. Je suis à peu près imposé à 51%. Je pourrais accepter de l'être un peu plus. A 60%, je ralentirais mes activités ; à 75%, je déménagerais."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !