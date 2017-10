Fabrice Luchini : De l'espoir pour Bernard Tapie, sans oublier Johnny Hallyday

Fabrice Luchini a tourné avec Bernard Tapie et Johnny Hallyday, deux hommes avec lesquels il est devenu amis et qui sont aujourd'hui confrontés à une délicate épreuve, celle de cancer. Alors que le célèbre acteur ne chôme pas avec le tournage de deux films, une nouvelle version de Vidocq et Un homme pressé d'Hervé Mimran (Tout ce qui brille) avec Leïla Bekhti, et son spectacle Poésie ? qu'il joue au théâtre Montparnasse à Paris, et dans le reste de la France, il trouve malgré tout le temps de penser avec tendresse à ses ex-partenaires de tournage.

Lors d'une interview accordée à Nice-Matin le 3 octobre, Fabrice Luchini évoque le cancer de Bernard Tapie. L'homme d'affaires de 74 ans et ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille souffre d'un "cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'oesophage", comme l'a officialisé son épouse Dominique dans un communiqué. "La femme de Bernard Tapie a l'air rassurante sur son état de santé. On espère tous que cela ira mieux pour lui", confie Fabrice Luchini, qui lui avait donné la réplique Hommes, femmes, mode d'emploi, film de Claude Lelouch sorti en 1996.

Devenu proche de Johnny Hallyday suite au tournage de Jean-Philippe (2006), dans lequel il incarne un fan inconditionnel du Taulier, Fabrice Luchini évoque également le rockeur de 76 ans actuellement traité pour un cancer des poumons, qu'il adore. "Je pense à lui tous les soirs dans mon spectacle. Je le chante chaque soir entre Nietzsche, Molière, La Fontaine. Oui j'aime vraiment Johnny Hallyday. C'est ma jeunesse, un peu comme Antoine que je chante aussi parce qu'il ne faut pas oublier son répertoire", confie le comédien de 65 ans. Un mélange des genres qui correspond très bien à son excentricité qui séduit toujours autant.

L'intégralité de l'interview de Fabrice Luchini est à retrouver dans l'édition du 3 octobre de Nice-Matin.