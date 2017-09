Fabrice Luchini taclé par Francis Huster, qui remet en cause sa "légitimité"

Sur le plateau de l'émission On n'est pas couché le 9 septembre sur France 2, Francis Huster n'a pas été épargné par le polémiste de Laurent Ruquier, Yann Moix. Alors qu'il venait présenter son livre, N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, le comédien a vu son travail critiqué. S'il a estimé au micro de Non Stop People que le sniper avait voulu faire "le buzz" en s'attaquant à lui et ne lui en veut pas, il a fait part de son agacement envers une autre personnalité au magazine VSD du 14 septembre : Fabrice Luchini.

Tous deux exaltés par leur amour pour la littérature et ses grandes personnalités, Francis Huster et Fabrice Luchini ne sont pas pour autant sur la même longueur d'onde. C'est en tout cas ce qu'estime l'ancien pensionnaire de la Comédie-Française – il y a fréquenté Isabelle Adjani – comme il le raconte dans un entretien avec VSD : "Quelle légitimité a Fabrice Luchini de parler de Céline, La Fontaine, Molière etc., alors qu'il ne les a pas interprétés ? J'ai interprété Rostand, Molière, Shakespeare et Tous les autres. Je parle de la vie d'Albert Camus parce que j'ai joué Camus devant un million de téléspectateurs à travers le monde dans La Peste. Ce que fait Luchini est remarquable, il amène les gens qui n'ont pas connaissance de ces auteurs vers leur univers, bravo. Moi, j'ai vécu trois heures par jour depuis plus de cinquante ans avec ces auteurs, je les ai servis, leurs émotions m'ont habité et ils m'ont transmis une leçon de vie."

Sur le plateau d'On n'est pas couché dimanche, Francis Huster avait déjà exprimé son point de vue sur l'acteur nommé dix fois aux César : "La guerre Huster-Luchini est la suivante... J'aime Fabrice Luchini, vraiment, de tout mon coeur. J'ai énormément de respect pour lui. Déjà parce que j'ai un coiffeur qui probablement ressemble à ce qu'était Fabrice à cette époque. (...) Mais au lieu d'interpréter les rôles, d'être au service des poètes qui de là-haut lui diraient 'mais pourquoi tu ne nous as pas servis ?', il est monté sur scène et a donné l'amour des textes au public. Si vous n'avez jamais vu de spectacle de Fabrice, allez-y, mais, a contrario, il n'a jamais joué (...) tous ces rôles qu'il aurait pu sublimer. (...) J'appelle Fabrice et je lui dis : 'Viens, on joue quand tu veux Le Misanthrope."