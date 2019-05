Fabrice Sopoglian court rejoindre sa maman hospitalisée : Cannes attendra...

Le 72e Festival de Cannes a débuté mardi 14 mai 2019, et une foules de personnalités y sont attendues. Fabrice Sopoglian, connu pour être le parrain des Anges de la télé-réalité (NRJ12), avait l'intention d'y assister mais un imprévu de taille a changé ses plans comme il le révèle sur Instagram.

Depuis jeudi 16 mai 2019, le producteur très proche de Christian Audigier, créateur de mode mort en 2015 d'un syndrome myélodysplasique, une forme de cancer du sang, vit des moments difficiles. Sur le réseau social de partage d'images, il a dévoilé une photo prise dans un hôpital, perfusion et rideau de chambre bien en vue. "Mon Festival de Cannes cette année se transforme aux urgences à l'hôpital depuis cinq jours au côté de ma maman qui est malade !", écrit d'abord Fabrice Sopoglian. S'il n'en dit pas plus sur les soucis de santé de sa mère, il précise que, "grâce à dieu, elle va mieux". Heureusement, plus de peur que de mal pour la maman du parrain des Anges.