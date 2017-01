Fais pas ci, Fais pas ça de retour au cinéma ? "C'est possible"

Fais pas ci, fais pas ça tirera prochainement sa révérence. Mercredi 1er février, France 2 diffusera les premiers épisodes de la neuvième et ultime saison racontant les folles aventures des Lepic et des Bouley. Mais il se pourrait bien qu'il ne s'agisse que d'un simple au revoir.

En interview pour Télé Poche, Bruno Salomone (Denis Bouley) a évoqué son envie de faire revivre le programme sur petit ou grand écran, mais sous certaines conditions : "On serait ravis de faire un film, si les ingrédients sont réunis : un bon scénario, un bon réalisateur..." Un désir partagé par Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Isabelle Gélinas (Valérie Bouley), ainsi que Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic). "Honnêtement, c'est possible", a confié ce dernier quand le journaliste a demandé si Fais pas ci, fais pas ça pourrait faire son retour dans l'avenir.

Mais pour l'heure, rien n'est encore officiel. Les acteurs se sont donc mis en tête qu'ils tournaient leurs dernières scènes ensemble. Un moment très émouvant comme l'a expliqué Guillaume de Tonquédec : "Ce sera très émouvant pour les gens, et ça l'a été beaucoup pour nous aussi." Et Bruno Salomone de préciser : "On est très attachés les uns aux autres, et nous sommes tous devenus les partenaires les plus présents dans les carrières de chacun."

Les acteurs n'ont en revanche pas tenu à s'épancher en détail sur cette ultime saison. On sait simplement par Guillaume de Tonquédec qu'il y a "une fin vraiment assumée" et que cela sera un moment "beau" et "poétique". On apprend également que les Lepic se rendront en Inde.

L'interview est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Poche du 30 janvier 2017.