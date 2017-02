Fais pas ci, fais pas ça – Une fin qui attriste les acteurs : "On a tous pleuré"

Mercredi 8 février, France 2 diffusera le premier épisode de la 9e saison de Fais pas ci, fais pas ça dès 20h55. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte puisqu'il s'agit de la dernière saison de la série portée magistralement par Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas, Guillaume de Tonquédec et Bruno Salomone.

Interviewées par nos confrères de TV Magazine, les quatre stars sont revenues sur la fin de cette aventure. Si Guillaume de Tonquédec (50 ans) a indiqué qu'il n'avait pour sa part "jamais voulu arrêter" la série, les interprètes de Valérie, Denis Bouley et de Fabienne Lepic ont revendiqué cette décision de terminer sur une jolie note. "Je trouve que c'est bien d'arrêter quand ça marche le mieux", a commenté Isabelle Gélinas (53 ans), rejointe par Valérie Bonneton (46 ans) : "C'est forcément très triste et ça va me manquer. Mais c'est bien de faire autre chose au bout d'un moment." Un avis également partagé par Bruno Salomone (46 ans) : "J'aime bien l'idée d'une fin assumée et non pas parce qu'on est épuisés. On avait aussi peut-être peur de faire la saison de trop."

Concernant la fin de la série que les fans attendent avec fébrilité, Guillaume de Tonquédec a tenu à rassurer tout le monde : personne ne va mourir tragiquement ! "Il a un temps été question de faire mourir un personnage, mais l'idée a vite été balayée, on n'a jamais réussi à savoir qui devait y passer !", a-t-il expliqué avant d'évoquer le tournage de l'ultime scène de la série : "Nous avons tous pleuré. J'avais écrit une petite chanson 'Fais pas ci, c'est fini' sur l'air de 'Capri, c'est fini' pour rendre hommage à tout le monde."

Une chose est sûre, les acteurs (et ceux qui jouent leurs enfants) ont prévu de ne pas se lâcher dans les années qui viennent... Valérie Bonneton y veillera ! "C'est décidé, on se fera deux dîners par an ! Et comme pour le Noël en famille, personne n'aura le choix !", a-t-elle insisté.

