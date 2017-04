Faisal et Zeina de Jordanie : Le couple princier a eu un deuxième fils

À peine quatorze mois après la naissance de leur fils le prince Abdullah, venu au monde le 17 février 2016, le prince Faisal de Jordanie et son épouse en troisièmes noces la princesse Zeina, ou Zina (née Lubbadeh), viennent d'accueillir leur second enfant.

L'ancienne journaliste radio, qui a épousé le frère cadet du roi Abdullah II de Jordanie le 4 janvier 2014, a accouché samedi 8 avril 2017 d'un autre petit garçon, le prince Muhammad bin Faisal.

À 53 ans, le second fils du défunt roi Hussein est donc devenu père pour la sixième fois puisqu'il a déjà eu quatre enfants de son premier mariage : de son union célébrée en 1987 avec la princesse Alia (née Tabba), fille du président-fondateur de la compagnie aérienne Royal Jordanian Airlines, sont en effet issus la princesse Ayah, 27 ans, le prince Omar, 23 ans, et les princesses Sara et Aisha, 20 ans. Il est même déjà grand-père puisque son aînée, mariée depuis 2014 à Mohammad Talal Halawani, a mis au monde en avril 2016 une petite fille, Raiyah.

Divorcé une première fois en 2008, le prince Faisal bin Hussein s'était remarié en 2010 avec Sara Bassam Kabbani, qui ne lui a pas donné d'enfant et dont il a divorcé en 2013.

Cette fois, la reine Rania de Jordanie, belle-soeur du prince Faisal, s'est abstenue de répercuter l'heureuse nouvelle de la naissance sur les réseaux sociaux : elle s'était en effet publiquement réjouie en février 2016 de la naissance du prince Abdullah, photo Instagram à l'appui. "Félicitations à mon merveilleux beau-frère, le prince Faisal, et sa femme, la princesse Zina ! Un adorable nouveau-venu dans la famille !", avait-elle écrit en légende.