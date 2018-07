Faith Evans : La veuve de Notorious B.I.G. s'est remariée à 45 ans

Faith Evans s'est remariée ! D'après les informations rapportées par le site TMZ, la chanteuse de 45 ans a épousé le producteur musical Stevie J lors d'une cérémonie intime organisée mardi 17 juillet 2018 dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Original...

Quelques heures avant de se dire "oui", l'interprète des tubes planétaires Love Like This et I'll Be Missing You (chanté en featuring avec Puff Daddy à l'époque) et son compagnon avaient été aperçus dans les rues après leur sortie du tribunal de Las Vegas où ils avaient obtenu leur licence de mariage. Sur Twitter le même jour, ils s'étaient également déclaré leur flamme. "Je t'aime Faith Renee Jordan", avait écrit le futur marié. "Je t'aime aussi Steven Aaron Jordan", avait répliqué la star.

Il s'agit des troisièmes noces pour Faith Evans qui est mère de quatre enfants. Veuve du rappeur Notorious B.I.G. (mort assassiné en 1997) qu'elle avait épousé en 1994 et avec lequel elle avait eu un fils, elle s'était ensuite remariée à Todd Russaw, un dirigeant dans l'industrie du disque. Le couple avait divorcé en 2011 après treize ans d'union.

De son côté, Stevie J (46 ans) n'a jamais été marié mais il est lui-même père de six enfants avec cinq femmes différentes. Sa relation la plus connue demeure celle qu'il a vécue avec la vedette de télévision Joseline Hernandez (31 ans, vue dans l'émission Love & Hip Hop: Atlanta) pendant cinq années entre 2011 et 2016. De cette union est née une petite fille, Bonnie (1 an et demi).

Faith Evans et Stevie J se fréquentent depuis 2016 et avaient brièvement rompu l'an dernier. Désormais, c'est pour le meilleur et pour le pire qu'ils sont liés...