Faith No More : Mort de Chuck Mosley, sa famille en fait un triste exemple

Il était lui aussi un peu le "No More" de Faith No More : lorsque Billy Gould et Mike Bordin avaient quitté Faith No Man sans le chanteur Mike Morris, ils avaient choisi de nommer leur nouveau groupe ainsi en référence à l'absence de celui-ci et Chuck Mosley était entré en scène. Chanteur sur les deux premiers albums du groupe de rock de San Francisco, We Care a Lot et Introduce Yourself, l'artiste est mort jeudi 9 novembre 2017 à l'âge de 57 ans.

Chuck Mosley, qui ne sera resté le chanteur de Faith No More que jusqu'en 1988, a succombé à ses addictions, qu'il combattait, précise un communiqué émis par sa famille : "Après une longue période de sobriété, Charles Henry Mosley III a perdu la vie à cause de cette maladie qu'est l'addiction, dit le texte transmis au magazine People par l'attaché de presse du défunt. Nous rendons publique la manière dont il est décédé dans l'espoir que cela puisse servir d'avertissement, de signal d'alarme ou de phare pour quiconque doit lutter pour rester sobre. Il laisse sa compagne de longue date, Pip Logan, deux filles, Erica et Sophie, et son petit-fils, Wolfgang Logan Mosley. La famille acceptera les dons en vue des dépenses pour ses obsèques. Détails à suivre une fois que les dispositions seront prises."

Chuck Mosley avait été viré de Faith No More en raison de son comportement erratique à l'issue d'une tournée en Europe en 1988 émaillée de plusieurs incidents - altercation physique avec Billy Gould, endormissement sur scène, etc. - et remplacé par Mike Patton, qui demeure aujourd'hui le chanteur emblématique de la formation californienne, reformée en 2009 après un hiatus d'une dizaine d'années.

De son côté, Chuck Mosley a mené une carrière discrète au sein des groupes Bad Brains et Cement. Auteur en 2009 d'un album solo, Will Rap Over Hard Rock For Food, il retrouvait occasionnellement Faith No More - la dernière fois, en août 2016 - malgré de multiples contentieux réglés débattus la justice et avait récemment rallié le supergroupe Primitive Race.

Nous formions une famille, une famille étrange et dysfonctionnelle...

Faith No More lui a rendu un émouvant hommage sur sa page Facebook, suite à l'annonce de sa mort, faisant d'ailleurs allusion à ces retrouvailles de l'été 2016 : "Chuck Mosley était une boule d'énergie indomptable et rugissante qui s'exprimait avec conviction et nous a aidés à nous engager sur la voie de quelque chose d'unique et d'originale qui n'aurait pas été la même s'il n'en avait pas fait partie. Comme nous avons eu de la chance de pouvoir jouer avec lui l'an dernier, à la manière de retrouvailles, alors que nous rééditions notre tout premier disque ! Son enthousiasme, son sens de l'humour, son style et son comportement bravache manqueront à beaucoup. Nous formions une famille, une famille bizarre et dysfonctionnelle, et nous serons toujours reconnaissants pour le temps passé avec Chuck."