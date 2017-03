Falcao (AS Monaco) annonce la grossesse de sa belle Lorelei... façon foot !

Cette troisième grossesse survient alors que Lorelei Tarón prépare actuellement la sortie de son premier album, un disque étroitement lié à sa vie familiale, comme elle a eu l'occasion de l'évoquer avec l'édition colombienne de l'hebdomadaire Hola!, qui a récemment passé une journée avec elle dans son quotidien monégasque.

Il y a trois ans, la belle Argentine était enceinte de cinq mois de Desirée lorsqu'elle tournait avec son mari le clip de No me rendiré, single-titre de cet album sur le point de paraître. Radamel Falcao vivait alors l'un des moments les plus durs de sa carrière : victime d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'un match de Coupe de France, sa participation à la Coupe du monde 2014 avec la sélection nationale de Colombie, dont il est le joueur vedette, était compromise. "C'était très difficile, il a dû recommencer de zéro parce qu'il a fallu qu'il réapprenne à marcher", témoigne Lorelei. Mais le buteur se voulait optimiste, et No me rendiré ("je n'abandonnerai pas"), inspirée par sa force de caractère et par une petite phrase qu'il écrivit sur Facebook, lui rend hommage.

Et il le lui rend bien : "J'ai vu ses efforts pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, cela fait quasiment dix ans que nous partageons notre vie et que je connais son rêve, sa préparation, les sacrifices ; d'une certaine manière, elle a mis de côté ses priorités personnelles pour les nôtres et je suis très satisfait de ce travail. Cela me donne beaucoup de fierté qu'elle ait écrit une chanson pour les filles, parce que c'est comme si je l'avais moi-même écrite aussi. Je ne pleure pas facilement, j'ai tendance à cacher mes sentiments, mais je dois avouer que ces compositions me touchent beaucoup."