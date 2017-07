Famille Beckham : Bientôt un nouveau bébé au sein du clan...

Les félicitations sont de mise pour Joanne Beckham, petite soeur de David. Selon les informations du tabloïd The Sun, l'ex-coiffeuse de 32 ans attend son premier enfant avec son compagnon, Kris Donnelly (42 ans, révélé en 2009 dans la télé-réalité Big Brother).

Selon l'entourage du clan, les deux familles sont "ravies" de cet heureux événement. La future maman a par ailleurs déjà entamé son second trimestre puisqu'elle est enceinte de quatre mois. "Joanne et Kris sont sur un petit nuage. Ses parents à elle, Ted et Sandra, ont hâte d'avoir un nouveau petit-enfant. Et les enfants de David sont très excités à l'idée d'avoir un nouveau cousin, surtout Harper [6 ans depuis le 10 juillet dernier, NDLR]", a-t-on révélé.

Cette grossesse vient sceller une love story très récente, puisque Joanne Beckham et Kris Donnelly auraient commencé à se fréquenter en mai dernier, si l'on en croit toujours les affirmations du Sun. Avant d'être en couple avec le père de son futur enfant, la belle-soeur de Victoria Beckham avait un temps fréquenté les footballeurs Jermain Defoe et Dwight Yorke. De son côté, Kris Donnelly est connu outre-Manche pour ses idylles avec le mannequin Sophie Reade et l'actrice Jorgie Porter.

Très proche de son frère aîné, Joanne Beckham est régulièrement vue aux côtés de ses neveux lors d'événements familiaux. Très active sur Instagram, elle publie souvent des photos de ses retrouvailles avec les siens.