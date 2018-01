Famille royale d'Espagne : La photo événement pour les 80 ans de Juan Carlos

Autant la photo retenue pour illustrer la carte de voeux du roi Felipe VI d'Espagne et de la reine Letizia, instant saisie lors des célébrations de la Fête nationale, était solennelle et froide, autant celle partagée avec le public pour les 80 ans de Juan Carlos Ier, prise dans un moment de vie familiale, est sans chichis – sa qualité discutable en atteste.

Le 5 janvier 2018, jour où l'ancien souverain, qui a abdiqué en faveur de son fils en juin 2014, franchissait ce cap symbolique, la Maison royale espagnole publiait sur son site une photo de famille le représentant entouré des siens : son épouse la reine Sofia, avec laquelle il n'apparaît que rarement en public (et dont il vit séparément en privé), se tient à ses côtés tandis que se pose sur son épaule la main de sa fille aînée l'infante Elena, présente avec ses enfants Felipe (qui aura 20 ans cette année, en juillet) et Victoria (17 ans), presque aussi grande que son grand-père. Le couple royal est évidemment présent, avec ses filles la princesse Leonor des Asturies, héritière du trône, et l'infante Sofia. Sans surprise, il manque dans ce rassemblement familial l'infante Cristina, son époux Iñaki Urdangarin et leurs quatre enfants, exclus depuis des années en raison des démêlés judiciaires du gendre de Juan Carlos, coupable du détournement de plusieurs millions d'euros. Résidents genevois depuis 2013 suite à l'éclatement du scandale, ces derniers ont passé les fêtes à Vitoria dans le Pays basque, où Cristina a notamment pu voir sa soeur aîné Elena, avant de partir faire du tourisme à Rome pour démarrer 2018.

Le clan était naturellement bien plus nombreux en ce jour de fête. Le déjeuner privé organisé au palais de la Zarzuela, la résidence de la famille royale en périphérie de Madrid, a rassemblé bien des proches du roi Juan Carlos Ier, à commencer par sa soeur l'infante Margarita de Bourbon, avec son mari Carlos Zurita, mais aussi maints neveux et nièces, cousins et cousines... Lesquels se sont régalés d'oeufs pochés au sabayon et caviar, de suprême de turbot et ratatouilles et de faux filet à la broche avec riz basmati, avant le gâteau d'anniversaire et des fruits. Juan Carlos a rejoint dans le club des octogénaires sa grande soeur l'infante Pilar, qui y a fait son entrée à l'été 2016.

Du côté officiel, le roi Felipe a rendu hommage à son père lors de la célébration habituelle de la Pâque militaire, le dimanche 7 janvier. La veille au soir, il avait comme chaque année à la même date emmené son épouse Letizia et leurs filles Leonor et Sofia chez leur père et grand-père, Jesus Ortiz, pour leur incontournable soirée galette des rois.