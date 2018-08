Famille royale d'Espagne : Soirée à sept en festival à Majorque !

Si elle est bel et bien en vacances, la famille royale d'Espagne occupe le terrain médiatique à Majorque : après la séance photo du début de vacances dimanche dernier, au lendemain de leur arrivée sur l'île, du roi Felipe et de la reine Letizia avec leurs filles Leonor et Sofia, puis, deux jours plus tard, la balade surprise (mais en présence de photographes de presse) au marché de l'Olivar de la reine Sofia avec sa bru et ses petites-filles, c'est à l'occasion d'une sortie nocturne qu'on les a tous retrouvés... À sept, cette fois, car l'infante Elena et la princesse Irene faisaient partie de la bande !

Difficile de manquer le clan, très élégant mercredi 1er août 2018 alors qu'il était venu assister à un récital du violoniste libano-espagnol Ara Malikian dans le cadre du Festival de musique de Port Adriano, port de la commune d'El Toro, à quelques kilomètres au sud-ouest de Palma de Majorque. Aux côtés du roi Felipe VI, pantalon blanc et chemise bleue (col ouvert et manches retroussées, son style fétiche en vacances), et de la reine Letizia, pantalon noir et petit top blanc satiné qui attirait la lumière des flashs et faisait ressortir son bronzage, se trouvaient naturellement leurs filles, la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia, ainsi que la reine Sofia d'Espagne, elle-même immanquable avec son large pantalon rayé et sa tunique bleu roi, l'infante Elena, en pantalon blanc et haut jaune pétant, et la princesse Irene de Grèce et de Danemark, soeur cadette de la reine Sofia.

Poursuivant l'opération rachat après le scandale de la messe de Pâques, où les reines Letizia et Sofia s'étaient embrouillées vis-à-vis de Leonor, on notera que l'héritière du trône, Leonor, tenait la main de sa grand-mère devant les photographes...

Elena bien là, Cristina fait profil bas

L'infante Elena est venue elle aussi profiter, comme chaque année, des charmes de Majorque. Présente depuis plus d'une semaine après avoir disputé un concours de saut d'obstacles à La Corogne du 20 au 22 juillet, la fille aînée du roi Juan Carlos Ier (qui ne s'est pas déplacé dans les Baléares, s'économisant suite à son opération de la hanche en avril) et de la reine Sofia a été vue quasi quotidiennement en bateau au large de Palma, spectatrice avec sa fille Victoria Federica de la Copa del Rey, qu'a une nouvelle fois disputée le roi Felipe. Après six manches, le souverain et son équipage ont classé Aifos, le bateau affrété par l'Armée espagnole, 3e sur dix bateaux engagés dans sa catégorie.

Après une nouvelle journée gorgée de soleil, tous ont pu apprécier la performance d'Ara Malikian, qui, accompagné d'un orchestre, a joué notamment des pièces de Paganini, Bach, Mozart et même... des airs de David Bowie.

Seuls manquent au tableau pour l'instant Felipe Froilan, le grand fils d'Elena, et les enfants de l'infante Cristina, qui ont pour habitude de venir en vacances à Palma, où on ne manque jamais de les voir au club de voile – une passion familiale. Mais en raison du récent emprisonnement de leur père Iñaki Urdangarin, qui a écopé de près de six années de réclusion, il y a peu de chances que ce soit le cas cette année, leur mère préférant logiquement leur éviter toute exposition médiatique...