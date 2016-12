Famille royale de Danemark : Les enfants réunis à Noël, dernière image touchante

Le jour J approchant, les amoureux du gotha ont été gâtés : d'abord le 23 décembre avec une photo du Noël 1970 figurant Margrethe et Henrik avec les tout mignons Frederik et Joachim à 2 ans et 1 an, et le 24 avec un beau souvenir de la regrettée reine Ingrid (disparue en 2000) entourée par ses petits-enfants lors du Noël 1978.

Et au matin du 25 décembre 2016, surprise ! Une photo d'actualité a fait son apparition, où le couple royal profite au palais de Marselisborg, résidence royale à Aarhus, de ces moments si spéciaux avec ses huit petits-enfants, posant devant le sapin : le prince Christian (11 ans), la princesse Isabella (9 ans) et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Joséphine (5 ans), enfants du prince Frederik et de la princesse Mary, le prince Nikolai (17 ans) et le prince Felix (14 ans), beaux jeunes hommes issus du premier mariage du prince Joachim, et enfin le prince Henrik (7 ans) et la princesse Athena (4 ans), qu'il a eus avec la princesse Marie.

Au matin de Noël, les membres de la famille royale ont pu être vus à la cathédrale d'Aarhus pour la traditionnelle messe, dont les plus jeunes (Vincent, Josephine, Henrik et Athena) étaient dispensés, après avoir assisté la veille au soir à la messe de minuit.