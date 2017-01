Famille royale de Suède : Les bébés à l'honneur pour entamer 2017

Pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les Suédois, la Maison royale s'en était une fois de plus remise à l'héritière du trône et à une mise en scène faisant la part belle au calme et au naturel : avec son mari le prince Daniel et leurs enfants la princesse Estelle et le prince Oscar, la princesse Victoria était partie en randonnée dans le parc national de Tyresta, et c'est autour d'un feu de camp, tout en faisant griller chamallows et pommes, que le quatuor avait adressé ses chaleureuses pensées.

Mais pour le nouvel an, c'est toute la famille royale qui était rassemblée en grande pompe afin de présenter ses voeux, accompagnés d'une photo où les enfants sont rois : les deux bébés de l'année 2016, le prince Oscar et le prince Alexander, y apparaissent dans les bras de leurs parents, tout comme leurs aînés la princesse Estelle, la princesse Leonore et le prince Nicolas.