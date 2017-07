Famille royale de Suède : Photo estivale avec Sofia enceinte et tous les enfants

L'effervescence des célébrations du 40e anniversaire de la princesse Victoria de Suède sont retombées et la famille royale savoure la quiétude de l'été sur l'île d'Oland, mais ne déroge pas à un autre rendez-vous incontournable du mois de juillet : la séance photo du clan réuni à la Villa Solliden, le palais d'été du roi Carl XVI Gustaf de Suède et son clan.

Un mois après les mignonnes photos de la princesse Estelle et du prince Oscar, souhaitant au nom de la famille de l'héritière du trône un bel été à leurs compatriotes, la monarchie suédoise a dévoilé le 24 juillet 2017 la photo de famille qu'elle a retenue pour les voeux estivaux de tout le clan royal.

Dans le parc de Solliden, on retrouve ainsi devant l'objectif du photographe Jonas Ekströmer le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia entourés de leurs trois enfants avec leurs conjoints et leurs enfants : outre la princesse Victoria et le prince Daniel avec Estelle (5 ans) et Oscar (un an et demi), le prince Carl Philip est présent avec son épouse la princesse Sofia, enceinte de leur second enfant, et leur fils le prince Alexander (1 an), et la princesse Madeleine a comme de coutume fait le déplacement depuis Londres, où elle réside, avec son mari Christopher O'Neill et leurs enfants la princesse Leonore (3 ans) et le prince Nicolas (2 ans). "L'été, c'est la saison de la famille", a joyeusement souligné la benjamine de la fratrie en partageant l'image sur sa page Facebook. On notera, côté coordination, que seules Madeleine et Sofia dérogent au dress code bleu layette !

Le timing de la diffusion de la photographie par le palais est assez étonnant, étant donné que le couple royal est simultanément non pas paisiblement sur l'île d'Oland mais en visite très médiatique en Bavière, à l'occasion de plusieurs événements (80e anniversaire de Max de Bavière, 30e anniversaire de la Société musicale de Bavière, remise de l'ordre du mérite de Bavière à la reine Silvia, festival d'opéra de Bayreuth...).