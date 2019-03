Famille royale des Pays-Bas: Tendresse et cascades pour leur séance photo au ski

Malgré le très mauvais souvenir qui hante encore les lieux (la mort du prince Friso, pris dans une avalanche en 2012), on ne change pas une équipe – ni une destination – qui gagne : la famille royale des Pays-Bas s'est à nouveau retrouvée en Autriche, dans la petite station de Lech am Arlberg où elle a de très longue date (une soixantaine d'années !) ses habitudes, pour profiter des vacances d'hiver et s'adonner à sa passion pour le ski.

Lundi 25 février 2019, le roi Willem-Alexander et les siens avaient donné rendez-vous sur les pistes à une cinquantaine de représentants de la presse pour leur traditionnelle rencontre et la séance photo qui accompagne chacun de leurs séjours. Année après année, le contrat moral passé avec les médias se renouvelle tacitement et dans la bonne humeur, et la famille royale, en échange de cette exposition choisie, a l'assurance de pouvoir ensuite apprécier ses vacances sans intrusion médiatique.

Une fois encore, ce fut un joyeux bazar organisé, le clan prenant la pose dans diverses configurations. Comme de coutume, en marge des photos de groupe, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont ainsi posé en amoureux, affichant une complicité toujours aussi évidente après dix-sept années de mariage. Le sourire de la reine était d'autant plus agréable à retrouver qu'elle a vécu une année 2018 difficile, marquée par le suicide de sa petite soeur Ines, un an après la mort de leur père, Jorge Zorreguieta. Le roi n'a pas manqué non plus de tendresse et de câlins envers leurs trois filles, la princesse Catharina-Amalia (15 ans), héritière du trône avec laquelle il a posé en duo, la princesse Alexia (13 ans) et la princesse Ariane (11 ans), qui ont été immortalisées avec leurs parents bien sûr, mais aussi – là encore sans surprise – entre soeurs. La princesse Beatrix, ancienne souveraine et matriarche du clan, était on ne peut plus radieuse au milieu de sa descendance, entourée également de son autre fils, le prince Constantijn, son épouse la princesse Laurentien et leurs enfants le comte Claus Casimir (14 ans) et les comtesses Eloise (16 ans) et Leonore (12 ans).

Si en 2018 les températures très rudes (-22 °C !) avaient écourté le shooting, cette fois la météo radieuse (0 °C et grand beau) a incité les protagonistes à rester devant les journalistes une bonne vingtaine de minutes... et à faire le show ! Le roi Willem-Alexander, toujours très agréable avec les médias, et son neveu le comte Claus Casimir se sont en effet amusés à jouer les cascadeurs pour la photo !

Il ne manquait pour parfaire le spectacle que la princesse Mabel et ses filles les comtesses Luana et Zaria, pour cause de calendrier scolaire : présentes la semaine passée à Lech, où elles reviennent malgré le drame de leur vie, la veuve et les filles du prince Friso ne pouvaient rester plus longtemps en raison de la reprise des cours en Angleterre.