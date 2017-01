Famke Janssen : 52 ans et pas une ride !

Il y en a chez qui le temps ne semble pas laisser de traces. La chirurgie esthétique n'y est peut-être pas pour rien. Toujours est-il qu'à 52 ans, Famke Janssen s'affiche aujourd'hui toujours aussi juvénile.

Si elle n'a pas révélé son secret beauté, on a pu constater le 18 janvier à Pasadena lors du NBCUniversal Day Winter Press que l'actrice néerlandaise n'avait pas pris une ride. La jolie brune y défendait The Blacklist: Redemption, le spin-off de la série à succès Blacklist. Devant les photographes et aux côtés de son partenaire de jeu Ryan Eggold, l'ex-star de GoldenEye, X-Men et Nip/Tuck a aimanté les regards, elle qui semble être la même qu'à ses débuts il y a un peu plus de vingt ans.

Devenue incontournable dans la petite lucarne, Famke Janssen vient également d'intégrer la saison 2 de Murder. Mais c'est bien avec Blacklist qu'elle est revenue au plus fort. Dans ce spin-off, la comédienne aura le plus beau rôle puisque la série qui s'étale sur huit épisodes s'intéressera à son personnage, Susan "Scottie" Halsted, la brillante et rusée chef des Grey Matters, l'organisation de mercenaires. Tom Keen et elle s'allient pour retrouver l'agresseur de Liz. En parallèle, Tom essaie d'en savoir plus sur son passé sombre. Ce nouveau programme sera diffusé sur NBC entre les épisodes 15 et 16 de Blacklist de la saison 4 actuellement en cours.