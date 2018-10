Fan Bingbing : Portée disparue après un couac avec le fisc, elle sort du silence

Les admirateurs de Fan Bingbing respirent. Après des mois de silence, leur idole est finalement réapparue dans la sphère médiatique pour expliquer sa soudaine disparition. Mercredi 3 octobre 2018, l'actrice de 37 ans a ainsi présenté ses excuses à ses fans et au Parti communiste chinois après avoir omis de déclarer ses revenus au fisc. Celui-ci lui réclame aujourd'hui 883 millions de yuans (129 millions de dollars) d'impôts et pénalités. "Aujourd'hui je ressens une énorme peur et des inquiétudes au sujet des erreurs que j'ai faites. (...) J'ai trahi mon pays, les attentes de la société et l'amour de mes fans. Veuillez accepter mes excuses. Je vous demande pardon", a-t-elle posté sur la plateforme Weibo (l'équivalent de Twitter en Chine). Sans les bonnes politiques du Parti et du pays, sans l'attention pleine d'amour du peuple, il n'y aurait pas de Fan Bingbing", a-t-elle ajouté.

Un lucratif contrat au coeur du litige

Connue à l'étranger pour avoir joué dans X-Men: Days of Future Past (2014) et avoir été membre du jury du Festival de Cannes en 2017, Fan Bingbing (qui sera prochainement à l'affiche du thriller 355 au côté de Jessica Chastain, Marion Cotillard et Lupita Nyong'o) et égérie l'Oréal pour l'Asie, avait été accusée en mai dernier d'évasion fiscale sur un très lucratif contrat. Son studio l'avait défendue, n'y voyant que "calomnies". Sa disparition des écrans et des publicités, son mutisme alors qu'elle est d'ordinaire si active sur les réseaux sociaux avaient fait naître les rumeurs en Chine, où certains avançaient qu'elle avait été arrêtée par les autorités. Le fisc chinois a cependant fait retomber le mystère en déterminant, selon l'agence officielle Chine nouvelle, que Fan Bingbing et des entreprises qu'elle contrôle n'avaient pas réglé des dizaines de millions de dollars d'impôts.

Fan Bingbing peut éviter des poursuites si elle règle la note dans le délai imparti. Toujours selon Chine nouvelle, une personne au moins a été arrêtée dans le cadre de cette enquête pour avoir dissimulé et "délibérément détruit" des documents comptables. Dans la foulée de l'enquête sur l'actrice, les autorités ont élargi leurs investigations à l'ensemble de l'industrie du spectacle. Les personnes visées ont jusqu'à la fin de l'année pour régulariser leur situation en payant leur dû.