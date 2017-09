Fanny Agostini emportée par une vague : "Ça a été violent"

A l'occasion du retour de Thalassa (France 3) lundi 2 octobre 2017, Fanny Agostini était l'invitée d'Isabelle Ithurburu afin d'évoquer le premier numéro qui s'est déroulé sur les îles bretonnes. La belle brune de 29 ans a ainsi confié qu'elle a rencontré son prédécesseur, George Pernoud, qui a animé l'émission durant pas moins de trente-huit ans.

"Il m'a dit de garder l'esprit de la marque Thalassa. Ça restera son émission et j'espère qu'il sera fier que celle-ci puisse transcender le temps et avoir de longues années", a confié Fanny Agostini avant de donner de plus amples précisions sur le premier numéro : "Il y a un nouveau format. On veut la rendre plus dynamique avec des plateaux incarnés. On rentre dans la vie des personnes que l'on va rencontrer."

Fanny Agostini n'oublie pas ses belles années chez BFMTV pour autant. D'ailleurs, la Miss Météo qui officiait sur la chaîne depuis 2011, a évoqué LA séquence dont tout le monde à parlé : celle où elle est emportée par une vague.

La scène s'est déroulée le 20 février 2015, au petit matin, alors qu'elle venait de prendre l'antenne pour faire un point sur les marées du jour en direct depuis Saint-Malo. Si elle a eu plus de peur que de mal, l'ex-stagiaire de Julien Courbet sur RTL a admis que cela aurait pu virer au drame : "C'est un souvenir riche en enseignements. La force des éléments et la puissance de l'eau, c'est quand même quelque chose d'incommensurable. Donc c'est aussi un appel à la prudence à tous les journalistes. J'aurais pu me faire extrêmement mal. Je me suis fait mal. Je ne l'ai pas montré, mais ça a quand même été assez violent."