Fanny Agostini, émue pour ses adieux à BFMTV : "C'est la toute dernière météo..."

Mercredi 12 juillet à 20h50, le moment était venu pour Fanny Agostini de présenter sa toute dernière météo sur BFMTV. A la rentrée prochaine, c'est sur France 3 et aux manettes de Thalassa que la jolie présentatrice de 29 ans officiera.

"Ça y est, c'est la toute dernière météo", a commencé Fanny Agostini à l'issue de son bulletin en s'adressant directement à la caméra. Et de poursuivre : "Je m'apprête à rendre cette petite télécommande comme on pourrait rendre son tablier. Cette télécommande qui m'a permis parfois d'insister sur l'urgence d'agir concernant les enjeux environnementaux. Ce métier je l'ai exercé avec intérêt et passion, une passion un petit débordante qui m'amène aujourd'hui à changer de bateau et de m'engager avec un équipage différent. Je voudrais remercier forcément tous mes collègues journalistes et amis la direction et tout particulièrement la régie. J'ai vraiment beaucoup d'émotion ce soir à vous remercier, et vous particulièrement téléspectateurs, pour votre bienveillance, pour votre fidélité, merci. J'ai pas du tout de tristesse ce soir, vous pouvez regardez dans mes yeux, c'est surtout de l'émotion car je vais vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures maritimes cette fois-ci. J'ai qu'une chose à dire, vive BFMTV, prenez soin de vous et prenez soin de la planète !"

Pour rappel, le départ de Georges Pernoud (69 ans) acté, c'est Eric Berg, le rédacteur en chef de Thalassa, qui avait tenu à voir Fanny Agostini débarquer sur la chaîne su service public. "J'ai eu un coup de coeur pour Fanny. C'est une journaliste, une véritable spécialiste du climat engagée de façon positive : elle sait tout de la biodiversité marine ! Et c'est une fan de l'émission, qu'elle connaît presque par coeur", confiait-il au Parisien il y a quelques semaines.

