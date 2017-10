Fanny Agostini (Thalassa) amoureuse d'un Franco-Américain surdiplômé

Jusqu'en juillet dernier, Fanny Agostini faisait la pluie et le beau temps sur BFMTV. Le 2 octobre dernier, la pétillante jeune femme de 29 ans a repris pour la toute première fois les commandes de Thalassa, que son animateur phare Georges Pernoud avait abandonnées après plus de quarante ans de bons et loyaux services.

Portant un réel intérêt à l'environnement et pas seulement aux océans, Fanny Agostini a trouvé un compagnon qui partage les mêmes convictions. Ainsi, nous apprenons grâce à Paris Match (édition du 5 octobre 2017) que la présentatrice n'est plus célibataire depuis deux ans. La remplaçante de Georges Pernoud est en couple avec un certain Henri Landes, "maître de conférence en développement durable à Sciences-po", décrit la journaliste Catherine Schwaab. Ce jeune Franco-Américain qualifié de "surdiplômé" est également le coauteur du livre Déni climatique sorti en 2015 qui "montre que nous avons les moyens de relever le défi climatique", détaillent les éditions Max Milo.

Aussi matinaux l'un que l'autre, Fanny Agostini et son compagnon se lèvent généralement aux aurores, entre 5 et 6h, profitant des premières heures de la journée pour aller courir. Le couple, qui aime les plaisirs de la table, s'offre de temps à autre "un bon filet de boeuf" dont la provenance n'est jamais laissée au hasard. Et quand vient le week-end, les amoureux partent s'oxygéner loin de Paris, le plus souvent en Auvergne, où ils montent à cheval. "On adore !", commente Fanny Agostini.