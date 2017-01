Fanny Ardant offre un rôle à Luna, petite-fille de son grand amour, Truffaut

Pour sa troisième réalisation, Fanny Ardant a choisi de collaborer de nouveau avec son grand ami de toujours. Gérard Depardieu apparaît ainsi à ses côtés, avec Paul Hamy, pour l'avant-première de son film Le Divan de Staline, présenté à l'UGC des Halles ce 10 janvier. On soulignera aussi la présence d'une autre membre du casting, Luna Picoli-Truffaut, petite-fille du grand cinéaste avec qui la belle Ardant a eu une fille, Joséphine. La jeune femme de 30 ans, remarquée dernièrement dans Rosalie Blum avec Noémie Lvovsky, n'a pas connu son illustre grand-père, comme elle l'avait confié au magazine Elle : "On s'est loupé à trois ans près", a dit cette jeune femme née en 1987 et fille d'Éva, la cadette du metteur en scène. Grâce au Divan de Staline, elle a pu observer les pointures du septième art que sont Fanny Ardant et Gérard Depardieu.

"J'ai pensé à Gérard Depardieu et Emmanuelle Seigner tout de suite. Je cherchais un rôle à la mesure de Gérard et associer en même temps mon amour pour la Russie, l'histoire tragique du XXe siècle russe, l'art et la poésie russes et Emmanuelle Seigner que j'aimais beaucoup pour pouvoir tenir ce rôle de cette femme qui va psychanalyser Staline", a expliqué dans le Grand Soir 3 Fanny Ardant qui a adapté le livre de Jean-Daniel Baltassat.

Pour jouer Staline, Fanny Ardant s'est tournée vers Gérard Depardieu, son partenaire mythique de La Femme d'à côté, de Truffaut. La Russie est plus que jamais dans la vie privée et professionnelle du monstre sacré du cinéma, qui avait d'ailleurs déjà incarné Raspoutine. Détenteur d'un passeport russe remis par son ami Vladimir Poutine, l'exilé fiscal a souvent admiré en interview la grandeur de la culture russe.

Le Divan de Staline, en salles le 11 janvier 2017