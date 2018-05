Fanny Maurer (Secret Story 6) "fatiguée" et "à bout" : Son message de désespoir

Depuis qu'elle a quitté la Maison des Secrets en 2012, l'ancienne candidate de Secret Story 6 n'a pas chômé. Celle qui a recouvert tout son corps de tatouages a enchaîné les projets professionnels et elle est surtout devenue vegan. Si ce choix de mode de vie est remarquable, la maquilleuse professionnelle se sent incomprise. Ce mercredi 30 mai 2018, elle a ainsi poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Fanny Maurer s'est emparée de son compte Instagram pour se faire entendre. "Je suis vraiment fatiguée et à bout de devoir me justifier et prouver pourquoi je suis vegan. Fatiguée et à bout de me battre contre une majorité insouciante qui s'en fout", déclarait-elle en story. Très engagée dans la lutte pour la défense des droits des animaux, l'ex-petite amie de Julien Sznedjderman estime que le véganisme devrait être un mode de vie tout à fait normal : "Refuser de se nourrir de la mort et de la souffrance des autres devrait être naturel."